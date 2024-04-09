Двух иностранцев, разыскиваемых Интерполом, задержали в Алматы

В Международном аэропорту Алматы полицейские задержали двух граждан КНР, которые ранее были объявлены в розыск Интерполом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с сотрудниками криминальной полиции в международном аэропорту Алматы задержаны граждане КНР, находящиеся в международном розыске.

Задержанные иностранцы. Фото: polisia.kz

Сообщается, что один из задержанных разыскивался китайскими правоохранительными органами. Его подозревают в вымогательстве у более 100 продавцов на рынке района Даоли города Харбин за предоставление "крыши".

Мужчина пытался въехать в Казахстан из Вьетнама через Катар, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Второй фигурант был объявлен в розыск в Саудовской Аравии – он подозревается в краже ювелирных изделий в особо крупном размере в известных магазинах в Эр-Рияде. Ущерб составляет более 200 тысяч долларов США (почти 89 млн тенге).

В настоящее время задержанные помещены под стражу, решается вопрос об их экстрадиции.

Добавим, в начале апреля в Жамбылской области были задержаны двое граждан Узбекистана, которых на родине подозревают в хищении природного газа на 10 млрд тенге. Обоих поместили в изолятор временного содержания.

Позже в МВД сообщали о задержании граждан Пакистана и Индии, которые являлись студентами алматинского вуза. Их подозревали в реализации наркотиков в южной столице. Правоохранительными органами была проведена спецоперация.