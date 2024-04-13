Находившегося в межгосударственном розыске россиянина задержали в аэропорту Алматы - в настоящее время решается вопрос об экстрадиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

11 апреля после прибытия авиарейса сообщением "Внуково-Алматы" транспортными полицейскими совместно с сотрудниками ПС КНБ был задержан 32-летний гражданин России.

Как оказалось, мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в сентябре 2023 года за незаконное вовлечение и участие граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Решается вопрос о его экстрадиции.

Напомним, ранее в аэропорту Алматы задержали мужчину, находившегося в международном розыске более 10 лет за совершение особо тяжких преступлений. Он пытался пересечь государственную границу по поддельным документам. Его водворили в изолятор временного содержания.

Также недавно в аэропорту Алматы были задержаны три иностранца, предъявившие поддельные документы Франции и Греции.