Находившегося в межгосударственном розыске россиянина задержали в аэропорту Алматы
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Находившегося в межгосударственном розыске россиянина задержали в аэропорту Алматы - в настоящее время решается вопрос об экстрадиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
11 апреля после прибытия авиарейса сообщением "Внуково-Алматы" транспортными полицейскими совместно с сотрудниками ПС КНБ был задержан 32-летний гражданин России.
Как оказалось, мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в сентябре 2023 года за незаконное вовлечение и участие граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств.
В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Решается вопрос о его экстрадиции.
Напомним, ранее в аэропорту Алматы задержали мужчину, находившегося в международном розыске более 10 лет за совершение особо тяжких преступлений. Он пытался пересечь государственную границу по поддельным документам. Его водворили в изолятор временного содержания.
Также недавно в аэропорту Алматы были задержаны три иностранца, предъявившие поддельные документы Франции и Греции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2084135-nahodivshegosya-v-mezhgosudarstvennom-rozyske-rossiyanina-zaderzhali-v-aeroportu-almaty/