Генпрокурор заявил о проверках нескольких Telegram-каналов в Казахстане

Генеральный прокурор Казахстана заявил, что ведомством начато три досудебных расследования за пропаганду самоубийства в интернете, передает NUR.KZ. Пост опубликован в соцсети X.

"За пропаганду самоубийства в интернете прокуратурой начато 3 досудебных расследования по ст. 313-1 УК. Поручил расследовать уголовные дела спецпрокурорам.

Будут проверены участники и администраторы нескольких Telegram-каналов касательно контента, толкнувшего детей на суицид", - говорится в сообщении Берика Асылова в соцсети.

Добавим, что согласно статье 313-1 УК РК:

1. Пропаганда самоубийства, то есть умышленное распространение в любой форме информации в целях возбуждения у неограниченного круга лиц решимости совершить самоубийство, при отсутствии признаков уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 105 настоящего Кодекса, наказывается штрафом в размере двухсот МРП либо исправительными работами в том же размере.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее покушение на самоубийство одного и более лиц, наказывается ограничением свободы на один год либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее самоубийство лица, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов уже высказывался об участивших случаях суицида среди детей и подростков. Он сообщал, что на фоне влияния соцсетей на суицидальную активность детей прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок. Одновременно работаем с семьями, оказавшимися в трудных бытовых условиях.

Напомним, в Алматы в сентябре произошло сразу несколько самоубийств. Сообщалось, что четыре ребенка в течение 10 дней, с 12 по 22 сентября, покончили с собой.

Министерство просвещения публиковало обращение к родителям в связи с трагическими событиями. В комитете выразили обеспокоенность по поводу обеспечения кибербезопасности детей и просили родителей обратить особое внимание на посещаемые сайты и онлайн-активность своих детей.

На фоне произошедшего депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова написала в соцсетях, что произошедшее вызывает большую озабоченность у общества. По ее словам, социальные сети и мессенджеры приводят к реализации этих преступлений – они стали инструментом, который негативно влияет на психику.

О произошедшем высказалась и детский омбудсмен Динара Закиева. Она, ссылаясь на данные МВД, сообщила, что средний возраст совершения суицида среди детей, согласно данным МВД, составляет 15-17 лет, однако все чаще случаи происходят в более раннем возрасте - 11-13 лет.

Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане рассказала, какие меры по предотвращению, выявлению и работе с причинами были приняты госорганами.

Позже и в МВД рассказали о результатах работы по противодействию суицидов среди детей и подростков, а также назвали основные причины детских смертей.