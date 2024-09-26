В Казахстан под видом перца и фасоли пытались незаконно ввезти 195 тысяч пачек сигарет (фото)
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На казахстанско-кыргызской границе на пунктах пропуска "Карасу" и "Айша биби" пересечены попытки незаконного ввоза сигарет - около 195 тысяч сигарет, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет госдоходов.
Крупную партию сигарет задержали на казахстанско-кыргызской границе, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов в Telegram-канале. Нелегальные партии задержаны сегодня, 26 сентября, работниками органов КГД и Пограничной службы.
"На пункте пропуска "Карасу" сигареты обнаружены в рефрижераторе, который по товаросопроводительным документам перевозил болгарский перец. В ходе досмотра обнаружено более 180 тыс. пачек незаявленных сигарет марки "Oris", "Parlament", "Zumerret".
На пункте пропуска "Айша биби" в грузовой автомашине, которая по товаросопроводительным документам перевозила фасоль, в ходе досмотра выявлено 15 тыс. пачек незаявленных сигарет "Oris", - говорится в сообщении ведомства. .
Отмечается, что на всех табачных изделиях отсутствовали средства идентификации, предусмотренные для подакцизной продукции.
По данным Комитета госдоходов, для принятия процессуального решения все материалы будут переданы в Департамент экономических расследований по Жамбылской области.
Недавно в Мангистауской области в грузовике обнаружили партию из 6,5 млн пачек контрабандных сигарет стоимостью почти 1,5 млрд тенге.
Также в августе в Жамбылской области пресечен ввоз крупной партии сигарет (30 тысяч пачек). Табачные изделия без сопроводительных документов пытались провезти под видом товаров народного потребления.
А весной в ЗКО пресечена попытка перевозки контрабандного товара на общую сумму 670 млн тенге. В область под видом соли пытались ввезти сыр, а вместо труб - сигареты.
Ранее также сообщалось, что житель Уральска сбывал табачную продукцию иностранного производства без двухмерной цифровой марки и за это был осужден. Общее количество незаконных табачных изделий составило более 136 тыс. пачек на общую сумму более 94 млн тенге.
А в январе иностранных граждан осудили в Костанае за незаконный ввоз подакцизной продукции на территорию Казахстана. Двое иностранцев завозили вейпы с содержанием никотина, табачные смеси, курительные электронные устройства, запрещенные к обороту на территории Казахстана без соответствующей маркировки и налогообложения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166501-v-kazahstan-pod-vidom-perca-i-fasoli-pytalis-nezakonno-vvezti-195-tysyach-pachek-sigaret-foto/
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