В Казахстан под видом перца и фасоли пытались незаконно ввезти 195 тысяч пачек сигарет (фото)

На казахстанско-кыргызской границе на пунктах пропуска "Карасу" и "Айша биби" пересечены попытки незаконного ввоза сигарет - около 195 тысяч сигарет, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет госдоходов.

Крупную партию сигарет задержали на казахстанско-кыргызской границе, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов в Telegram-канале. Нелегальные партии задержаны сегодня, 26 сентября, работниками органов КГД и Пограничной службы.

"На пункте пропуска "Карасу" сигареты обнаружены в рефрижераторе, который по товаросопроводительным документам перевозил болгарский перец. В ходе досмотра обнаружено более 180 тыс. пачек незаявленных сигарет марки "Oris", "Parlament", "Zumerret".

На пункте пропуска "Айша биби" в грузовой автомашине, которая по товаросопроводительным документам перевозила фасоль, в ходе досмотра выявлено 15 тыс. пачек незаявленных сигарет "Oris", - говорится в сообщении ведомства. .

Отмечается, что на всех табачных изделиях отсутствовали средства идентификации, предусмотренные для подакцизной продукции.

По данным Комитета госдоходов, для принятия процессуального решения все материалы будут переданы в Департамент экономических расследований по Жамбылской области.

Недавно в Мангистауской области в грузовике обнаружили партию из 6,5 млн пачек контрабандных сигарет стоимостью почти 1,5 млрд тенге.

Также в августе в Жамбылской области пресечен ввоз крупной партии сигарет (30 тысяч пачек). Табачные изделия без сопроводительных документов пытались провезти под видом товаров народного потребления.

А весной в ЗКО пресечена попытка перевозки контрабандного товара на общую сумму 670 млн тенге. В область под видом соли пытались ввезти сыр, а вместо труб - сигареты.

Ранее также сообщалось, что житель Уральска сбывал табачную продукцию иностранного производства без двухмерной цифровой марки и за это был осужден. Общее количество незаконных табачных изделий составило более 136 тыс. пачек на общую сумму более 94 млн тенге.

А в январе иностранных граждан осудили в Костанае за незаконный ввоз подакцизной продукции на территорию Казахстана. Двое иностранцев завозили вейпы с содержанием никотина, табачные смеси, курительные электронные устройства, запрещенные к обороту на территории Казахстана без соответствующей маркировки и налогообложения.