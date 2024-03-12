Жителя Уральска осудили за продукцию из ОАЭ и Германии на 94 млн тенге

Житель Уральска сбывал табачную продукцию иностранного производства в значительном размере без двухмерной цифровой марки и за это был наказан, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, по данному факту Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области расследование уголовного дела завершено.

Общее количество незаконных табачных изделий составило более 136 тыс. пачек на общую сумму более 94 млн тенге.

"Установлено, что указанный гражданин в мае 2023 года приобрел табачную продукцию различных наименований производства Объединенных Арабских Эмиратов и Германии без двухмерной цифровой марки", - отметили в ведомстве.

При этом он реализовал данную продукцию по различным торговым точкам Уральска, нарушив требования Закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий", Налогового кодекса РК, которые запрещают оборот табачной продукции без двухмерной цифровой марки.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, а вещественные доказательства (сигареты) обращены в доход государства.

Осенью прошлого года в Алматы прокуроры уничтожили контрафактный табак для кальяна и сигареты общей стоимостью в 1 млрд тенге.

А Департамент АФМ по Жамбылской области начал расследование уголовного дела по факту ввоза в Казахстан нелегальной партии сигарет стоимостью более 1,3 млрд тенге. Сумма, подлежащая к уплате в бюджет в виде акцизного сбора, должна была составить 585 млн тенге.

Ранее контрабанду табачной продукции пресекли пограничники - грузовик с более чем 17 тыс. пачек сигарет остановили на границе Казахстана. Стоимость груза составила свыше 11 млн тенге.