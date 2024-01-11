Иностранцев осудили в Костанае за ввоз вейпов и табачных смесей

Иностранных граждан осудили в Костанае за незаконный ввоз подакцизной продукции на территорию Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

Уточняется, что двое иностранцев завозили курительные устройства под видом товаров народного потребления без оплаты акцизного налога и налога на добавленную стоимость

"Преступная деятельность иностранных граждан Рябчикова А.Б. и Лейкина Г.В., которые в период с 2022 года по настоящее время завозили из России в Костанай вейпы с содержанием никотина, табачные смеси, курительные электронные устройства, запрещенные к обороту на территории Казахстана без соответствующей маркировки и налогообложения пресечена Департаментом АФМ по Костанайской области", - сообщили в ведомстве.

Незаконно ввезенная подакцизная продукция реализовывалась на территории области и в соседних регионах.

При завозе и сбыте крупной партии вейпов на сумму 35,2 млн тенге мужчины были задержаны сотрудниками Костанайского департамента АФМ.

Приговором суда Рябчиков и Лейкин признаны виновными в инкриминируемых деяниях и приговорены к наказанию в виде штрафа.

Отметим, что табачные изделия часто пытаются незаконно ввозить на территорию Казахстана.

Например, год назад почти миллион пачек сигарет под видом ламп из Ирана пытались провезти в Алматы - контрабанду сигарет пресекли сотрудники Департамента государственных доходов по Мангистауской области в морском порту Актау.

Летом контрабандные сигареты на 1,3 млрд тенге пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана. В нашу страну ехали 2 вагона, загруженные контрабандными сигаретами.

В декабре 2023 года свыше 1,5 млн пачек сигарет без средств идентификации стоимостью более 967 млн тенге были уничтожены в Уральске по решению суда.