"Мог действовать по наводке": за жителем Алматы следили на мопеде и украли 23 млн тенге (видео)

Полиция Алматы сообщила о краже из машины жителя города барсетки с 23 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. По версии полиции, преступление могло быть совершено по наводке.

По данным официального медиапортала МВД Polisia.kz, к стражам порядка с заявлением обратился представитель фирмы по продаже кабеля. С его машины пропала барсетка с 23 млн тенге. По словам мужчины, он ненадолго оставил свое транспортное средство, а когда вернулся, то обнаружил разбитое стекло и пропажу барсетки.

"С целью раскрытия данного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. С помощью видеосистем была поминутно восстановлена хронология действий потерпевшего и установлен подозреваемый, следовавший едва ли не по пятам жертвы, выжидая подходящий момент для хищения чужого имущества. По одной из версий следствия, злоумышленник мог действовать по наводке. Она тщательно проверяется", - информировал начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Добавим, что по ст. 188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Также предусмотрено привлечение к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.