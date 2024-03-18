Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

17 тысяч долларов украли из Lexus на парковке в Алматы

Опубликовано:

Машины стоят на парковке
Парковка. Иллюстративное фото: pixabay.com

17 тысяч долларов украли из припаркованной машины в Бостандыкском районе Алматы – по версии следствия, подозреваемые вскрыли сканером замок авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

17 тысяч долларов (примерно 7,6 млн тенге по текущему курсу) вытащили из автомобиля Lexus, стоявшего на парковке в Бостандыкском районе Алматы. Подозреваемые, по версии следствия, вскрыли замок двери и похитили оттуда сумку с деньгами, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

"Подозреваемые задержаны и взяты под стражу. Они – жители разных поселков Алматинской области. По местам жительства фигурантов проведены обыски, вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела", – сообщил и.о. заместителя начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (до 11 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2070144-17-tysyach-dollarov-ukrali-iz-lexus-na-parkovke-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.