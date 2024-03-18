17 тысяч долларов украли из Lexus на парковке в Алматы
Опубликовано:
17 тысяч долларов украли из припаркованной машины в Бостандыкском районе Алматы – по версии следствия, подозреваемые вскрыли сканером замок авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
17 тысяч долларов (примерно 7,6 млн тенге по текущему курсу) вытащили из автомобиля Lexus, стоявшего на парковке в Бостандыкском районе Алматы. Подозреваемые, по версии следствия, вскрыли замок двери и похитили оттуда сумку с деньгами, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
"Подозреваемые задержаны и взяты под стражу. Они – жители разных поселков Алматинской области. По местам жительства фигурантов проведены обыски, вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела", – сообщил и.о. заместителя начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.
Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (до 11 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
- либо ограничением свободы до 7 лет;
- либо лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2070144-17-tysyach-dollarov-ukrali-iz-lexus-na-parkovke-v-almaty/