Деньги пропали из кроссовера в Павлодаре

В Павлодаре задержали подозреваемого в краже денег из салона автомобиля. Его проверяют на возможную причастность к другим подобным преступлениям, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию обратился павлодарец, заявивший, что путем незаконного проникновения из салона его автомобиля Toyota Harrier совершили кражу денег из бардачка. В ходе принятых мер оперативники установили подозреваемого - жителя Павлодара.

"В отношении фигуранта проводится расследование. Проверяется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям", - пояснил начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

Как отметили в ведомстве, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с транспортными средствами, продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в деятельности правоохранительных органов.

"Несмотря на предпринимаемые меры, кражи личного имущества граждан из салонов автомобилей продолжаются. Предметом наживы преступников становится любое доступное имущество, начиная с панелей автомобильных магнитол и документов, заканчивая техникой и барсетками", - рассказали в ДП региона.

Подобные преступления чаще всего совершаются быстро, на неохраняемых территориях или дворовых стоянках.

"Для обеспечения безопасности автомобиля оборудуйте автотранспорт сигнализацией, при возможности оставляйте машину на охраняемых парковках, не оставляйте в машине ценных вещей. Элементарные правила безопасности помогут уберечь ваш автомобиль от угона, краж из салона и краж автозапчастей - фар, боковых зеркал и аксессуаров", - отметили в ведомстве.

Если преступление все же произошло, следует немедленно сообщить о нем по номеру "102".

"Дождитесь приезда следственно-оперативной группы и ничего не трогайте в машине, не уничтожайте следы преступления", - предупредили в ДП Павлодарской области.

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