Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Деньги пропали из кроссовера в Павлодаре

Опубликовано:

Кража сумки из автомобиля
Кража из авто. Иллюстративное фото: Peter Dazeley / Getty Images

В Павлодаре задержали подозреваемого в краже денег из салона автомобиля. Его проверяют на возможную причастность к другим подобным преступлениям, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию обратился павлодарец, заявивший, что путем незаконного проникновения из салона его автомобиля Toyota Harrier совершили кражу денег из бардачка. В ходе принятых мер оперативники установили подозреваемого - жителя Павлодара.

"В отношении фигуранта проводится расследование. Проверяется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям", - пояснил начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

Как отметили в ведомстве, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с транспортными средствами, продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в деятельности правоохранительных органов.

"Несмотря на предпринимаемые меры, кражи личного имущества граждан из салонов автомобилей продолжаются. Предметом наживы преступников становится любое доступное имущество, начиная с панелей автомобильных магнитол и документов, заканчивая техникой и барсетками", - рассказали в ДП региона.

Подобные преступления чаще всего совершаются быстро, на неохраняемых территориях или дворовых стоянках.

"Для обеспечения безопасности автомобиля оборудуйте автотранспорт сигнализацией, при возможности оставляйте машину на охраняемых парковках, не оставляйте в машине ценных вещей. Элементарные правила безопасности помогут уберечь ваш автомобиль от угона, краж из салона и краж автозапчастей - фар, боковых зеркал и аксессуаров", - отметили в ведомстве.

Если преступление все же произошло, следует немедленно сообщить о нем по номеру "102".

"Дождитесь приезда следственно-оперативной группы и ничего не трогайте в машине, не уничтожайте следы преступления", - предупредили в ДП Павлодарской области.

Ранее 17 тыс. долларов украли из стоявшего на парковке автомобиля Lexus в Бостандыкском районе Алматы. По версии следствия, подозреваемые вскрыли сканером замок машины и похитили из нее сумку с деньгами.

А у жителя Караганды угнали новый автомобиль, который он купил за 12 млн тенге. Патрульные заметили машину на одном из проспектов города и задержали транспортное средство. Вскоре авто вернули владельцу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2125068-dengi-propali-iz-krossovera-v-pavlodare/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie