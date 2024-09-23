"Увлекся игрой": кража в бильярдном клубе Астаны попала на видео

В полицию Астаны с заявлением обратился 30-летний житель города, у которого украли барсетку в одном из бильярдных клубов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны сообщается о раскрытии кражи в одном из бильярдных клубов города.

"Потерпевший, увлекшись игрой, через некоторое время обнаружил пропажу барсетки. По словам молодого человека, в сумке находились денежные средства. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники выявили подозреваемого в краже", - рассказали в ДП.

Сообщается, что сотрудники криминальной полиции района Нура задержали 40-летнего мужчину. Подозреваемый в краже сознался в содеянном и возместил ущерб владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в Астане полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег в магазине - один из посетителей, по версии следствия, украл сумку, в которой находились деньги - 1,3 млн тенге.

Также мы писали, что житель Астаны не дал деньги в долг своему другу, после чего 620 тыс. тенге были украдены из барсетки квартиранта.

До этого в Кокшетау мужчина лишился барсетки с деньгами и смартфоном в одном из кафе города во время застолья. Подозреваемого в краже задержали.

Добавим, что по ст. 188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Также предусмотрено привлечение к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.