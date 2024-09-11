Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кража сумки с миллионом тенге попала на видео в Астане

Опубликовано:

Крупная сумма денег в спортивной сумке
Деньги в сумке. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

Полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег в магазине - один из посетителей, по версии следствия, украл сумку, в которой находились деньги - 1,3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

О раскрытом преступлении сообщает пресс-служба Департамента полиции Астаны в Instagram. С заявлением обратилась владелица продуктового магазина, которая сообщила о крупной краже денег.

"Как заявила женщина, в дневное время во время разгрузки товара она оставила сумку на прилавке, в которой находились деньги - 1 млн 390 тысяч тенге, а также документы. В это время, воспользовавшись моментом, один из покупателей вынес сумку с деньгами.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить и задержать 34-летнего жителя города, причастного к краже", - говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, мужчина дал признательные показания. Сумка с денежными средствами была изъята и возвращена потерпевшей.

Напомним, ранее 17 тыс. долларов украли из стоявшего на парковке автомобиля Lexus в Бостандыкском районе Алматы. По версии следствия, подозреваемые вскрыли сканером замок машины и похитили из нее сумку с деньгами.

В продуктовом магазине в Актау была украдена женская сумочка, в которой были деньги, ювелирные украшения и телефон. Стражи порядка задержали подозреваемых. Общая сумма ущерба составила 2,7 млн тенге.

Мы также писали, что сумку с деньгами из чужого сейфа нашли у акмолинца.

В феврале прошлого года житель Астаны забыл в поезде сумку, в которой были документы и деньги на сумму около 7 млн тенге. Ее вместе с содержимым удалось вернуть транспортным полицейским.

Добавим, что по ст. 188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160027-krazha-sumki-s-millionom-tenge-popala-na-video-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie