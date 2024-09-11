Кража сумки с миллионом тенге попала на видео в Астане

Полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег в магазине - один из посетителей, по версии следствия, украл сумку, в которой находились деньги - 1,3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

О раскрытом преступлении сообщает пресс-служба Департамента полиции Астаны в Instagram. С заявлением обратилась владелица продуктового магазина, которая сообщила о крупной краже денег.

"Как заявила женщина, в дневное время во время разгрузки товара она оставила сумку на прилавке, в которой находились деньги - 1 млн 390 тысяч тенге, а также документы. В это время, воспользовавшись моментом, один из покупателей вынес сумку с деньгами.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить и задержать 34-летнего жителя города, причастного к краже", - говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, мужчина дал признательные показания. Сумка с денежными средствами была изъята и возвращена потерпевшей.

Напомним, ранее 17 тыс. долларов украли из стоявшего на парковке автомобиля Lexus в Бостандыкском районе Алматы. По версии следствия, подозреваемые вскрыли сканером замок машины и похитили из нее сумку с деньгами.

В продуктовом магазине в Актау была украдена женская сумочка, в которой были деньги, ювелирные украшения и телефон. Стражи порядка задержали подозреваемых. Общая сумма ущерба составила 2,7 млн тенге.

Мы также писали, что сумку с деньгами из чужого сейфа нашли у акмолинца.

В феврале прошлого года житель Астаны забыл в поезде сумку, в которой были документы и деньги на сумму около 7 млн тенге. Ее вместе с содержимым удалось вернуть транспортным полицейским.

Добавим, что по ст. 188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.