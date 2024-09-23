Подросток пострадал во время конфликта в Павлодарской области

В Павлодарской области в ходе конфликта подростков один из них получил телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, участились факты конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних. Нередко ссоры перерастают в массовые драки, разборки.

"К сожалению, 21 сентября на территории ИЖС в селе Кенжеколь в результате конфликтной ситуации между несовершеннолетними подростками один получил телесные повреждения", - пояснили в Управлении образования Павлодарской области.

В настоящее время по данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. С законными представителями и детьми провели профилактическую беседу.

"Просим обратить особое внимание на организацию занятости детей и подростков во внеурочное время, уделять особое внимание, с кем общается и дружит ваш ребенок. Необходимо неустанно объяснять детям, что любую ситуацию можно разрешить мирным путем", - призвали в ведомстве.

Ранее в Сети появилось видео издевательств подростков над сверстником в Алматинской области. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.

Также распространилась информация, что в Павлодаре произошла поножовщина среди школьников, в результате которой один ребенок ранил двух других. Лишь вечером того же дня пострадавшие обратились за медицинской помощью в больницу, где им наложили швы.

Позже стало известно, что по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью двум школьникам возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в нападении школьника перевели на дистанционное обучение на период проведения следственных действий.

А в Восточно-Казахстанской области местный житель получил штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка из-за того, что его несовершеннолетний сын избил своего знакомого подростка.