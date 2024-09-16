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"Школьники играли": стали известны новые подробности поножовщины в Павлодаре

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Парни стоят на улице
Подросток с ножом. Иллюстративное фото: Uwe Umstatter / Getty Images

Стали известны новые подробности инцидента, в результате которого в Павлодаре оказались ранены двое шестиклассников, передает NUR.KZ со ссылкой на городской отдел образования.

Как сообщается на странице руководителя отдела Куаныша Кыдралина в Instagram, 12 сентября в отдел образования Павлодара поступило сообщение о факте нанесения колотых ран учащимся 6 классов.

СОШ №21 совместно с отделом образования согласно алгоритму были приняты необходимые меры.

"В ходе разбирательства установлено, что днем 11 сентября учащиеся 6 классов играли, у одного из школьников был складной нож, который он якобы нашел возле магазина "Эрзи".

В какой-то момент мальчик ранил двоих. В школу в тот день они не дошли, родителям не сообщали, в тот же день родители обнаружили раны у мальчиков, обратились в больницу. Инцидент произошел вне территории школы", - отметил Куаныш Кыдралин.

На сегодняшний день о случившемся поставлены в известность участковые инспекторы полиции, проводятся разбирательства по инциденту.

13 сентября прошло внеочередное заседание городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Присутствовали родители школьников.

"По итогам заседания комиссии администрации СОШ №21 рекомендовано перевести нападавшего школьника на дистанционное обучение на период проведения следственных действий. Ранивший сверстников был переведен из другой школы с 1 сентября текущего года", - пояснил глава отдела образования Павлодара.

Среди учащихся проводится профилактическая работа, усилена работа по обеспечению безопасности детей, также будет организована встреча с попечительским советом и родительской общественностью для разъяснения всех обстоятельств.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Павлодаре произошла поножовщина среди школьников, в результате один ребенок ранил двух своих сверстников.

Лишь вечером того же дня пострадавшие обратились за медицинской помощью в больницу, где им были наложены швы.

Позже стало известно, что по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью двум школьникам возбуждено уголовное дело.

Также законного представителя несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и обеспечению безопасности ребенка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2161719-shkolniki-igrali-stali-izvestny-novye-podrobnosti-ponozhovshchiny-v-pavlodare/

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