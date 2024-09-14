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Поножовщина произошла среди школьников в Павлодаре

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Складной нож в руке
Складной нож. Иллюстративное фото: Mohamed Gabr/Getty Images

Два ученика одной из павлодарских школ получили колотые ранения складным ножом. По поводу инцидента высказалась региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева, передает NUR.KZ.

Информация о поножовщине между учениками школы №21 появилась в социальных сетях.

"Согласно предоставленной информации, ЧП имело место 11.09.2024 года вблизи магазина "Эрзи" с 12.30 до 13.30.

Один из учеников 6 класса нанес колотые ранения складным ножом двум учащимся, которые никому ничего сразу не сказали, пошли домой, пропустив занятия в школе", - пояснила уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области.

По данным Сауле Шакеневой, вечером того же дня пострадавшие обратились за медицинской помощью в детскую областную больницу, где им были наложены швы.

12 сентября родители поставили в известность администрацию школы, которая согласно действующему алгоритму оперативного реагирования на факты насилия, травли (буллинга), кибербуллинга среди несовершеннолетних, уведомила отдел образования и вызвала полицию.

13 сентября было проведено внеочередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством заместителя акима Павлодара Светланы Гладышевой, где были вынесены решения и рекомендации как в отношении законного представителя несовершеннолетнего, подозреваемого в ЧП, так и в отношении администрации школы.

"В настоящее время здоровью пострадавших учеников ничего не угрожает, они приступили к занятиям. По данному факту возбуждено уголовное дело", - рассказала омбудсмен.

Корреспондент NUR.KZ также обратился за комментарием в ДП Павлодарской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2161306-ponozhovshchina-proizoshla-sredi-shkolnikov-v-pavlodare/

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