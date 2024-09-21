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Подростка вывели в поле и избили на камеру в Алматинской области

Опубликовано:

Подростки дерутся
Хулиган. Иллюстративное фото: mrohana/Getty Images

В Сети появилось видео издевательств подростков над сверстником в Алматинской области. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Instagram-аккаунте адвоката Алены Нефф. Съемка ведется в поле, на видео один подросток бьет другого - сначала кулаком в лицо, отчего мальчик падает на землю. На других кадрах его же бьют сучковатой палкой по руке. Ведущий съемку и еще несколько человек рядом с ним смеются над происходящим.

Автор публикации пишет, что в Талгарском районе Алматинской области мальчика-подростка при девочках и под видеозапись избили ребята постарше.

"Обстоятельства следующие: ребенок ввиду общих интересов познакомился с компанией ребят и общался с ними некоторое время. Однако по истечении недолгого времени решил прекратить общение с ними из-за их плохих манер, в частности, из-за неподобающего отношения к другим сверстникам и ребятам помладше", - сообщает адвокат.

В дальнейшем, по ее словам, ребята стали настойчиво звать его встретиться под различными предлогами. Мальчик этого избегал, однако в один из дней компания встретила его на улице, после чего ребенка увели в поле.

"Находясь в том поле вне взора прохожих, компания окружила ребенка. Затем один из толпы включил камеру телефона и начал снимать происходящее на видео. В тот момент один из садистов начал жестоко избивать мальчишку, сопровождая свои удары оскорблениями. Кроме того, согласно словам и действиям лиц на видео, имело место вымогательство денежных средств", - пишет Алена Нефф.

Наблюдатели из друзей и подруг "садиста", по словам адвоката, насмехались над "жертвой", что воодушевило обидчика взять палку и нанести ею удары по рукам мальчика.

"В итоге, получив удовольствие от избиений и сломив боевой дух мальчишки, обидчик заставил его просить прощения за нежелание дружить с их компанией.

В последующем видеозапись была распространена в соцсетях, а наш мальчик скрыл факт происшествия от родителей и сослался на нелепое падение лицом, дабы объяснить им происхождение огромной гематомы на лице. Однако неравнодушные люди, узнавшие в видеозаписи ребенка, переслали ее родителям", - сообщает адвокат.

Со слов Алены Нефф, после подачи заявления выяснилось, что подобная ситуация с участием этих ребят является далеко не первой.

"В социальных сетях гуляют и другие видео подобного содержания с их участием. Как мы поняли, по всем предыдущим фактам ответственность никто не понес, иначе вряд ли бы они продолжили свою преступную деятельность.

Видимо, и родители этих беспредельщиков не предпринимают никаких действий по устранению подобного поведения своих детей. Более того, вместо принятия воспитательных мер к своим отпрыскам по данному факту, они заявили о наличии каких-то встречных претензий к семье пострадавшего", - сообщает адвокат.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию области.

"По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью полицейскими возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в исследовании факта. Расследование продолжается", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Напомним, депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил снизить возраст, с которого может наступать уголовная ответственность за совершение преступления, до 12 лет. Депутат отметил, что казахстанцы неоднократно были шокированы новостями об изнасилованиях, избиениях и убийствах несовершеннолетних такими же подростками.

Ранее сообщалось, что в начале учебного года в Актюбинской области в ходе конфликта между школьниками был убит ученик 9-го класса.

В апреле текущего года подростков приговорили к реальным срокам за жестокое избиение школьника в Павлодаре. Судом было установлено, что двое подростков набросились с кулаками и били ногами 13-летнего школьника на стадионе одного из университетов Павлодара в июле 2023 года. Все происходящее снимали на камеру, а после видео стало распространяться в мессенджерах и соцсетях. Действия обвиняемых привели к причинению тяжкого вреда здоровью.

В апреле жестокое избиение школьника в Туркестанской области снимали на видео. Молодой человек в спортивной одежде избивает юношу, нанося ему многочисленные удары кулаками и ногами. Другой подросток снимает происходящее на видео. В подписи даже говорится, что они якобы "требуют дань" с жертвы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164242-podrostka-vyveli-v-pole-i-izbili-na-kameru-v-almatinskoy-oblasti/

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