Подросток избил знакомого в ВКО, а отвечать за это пришлось его отцу

Штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка получил житель ВКО из-за того, что его несовершеннолетний сын избил своего знакомого, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, Катон-Карагайский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местного жителя, привлеченного к ответственности по ч.3 ст.127 КоАП РК (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения).

"Являясь отцом несовершеннолетнего ребенка, не выполнил обязанностей по воспитанию детей, 15 июля 2024 года его несовершеннолетний сын нанес побои несовершеннолетнему знакомому", - установил суд.

Мужчина вину полностью признал.

Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения. С учетом признания вины отцу ребенка назначили штраф, снизив его сумму на 30% до 51 688 тенге.

Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником организации образования, здравоохранения или иной организации, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.