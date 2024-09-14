Уголовное дело не возбуждали после поножовщины среди школьников в Павлодаре
Опубликовано:
В ДП Павлодарской области прокомментировали поножовщину среди учеников одной из школ. В ведомстве отметили, что уголовное дело не возбуждалось, передает NUR.KZ.
Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства, полиция ведет расследование инцидента, произошедшего в одном из дворов дома по улице Камзина.
По данным ДП Павлодарской области, в результате случившегося два школьника получили травмы от другого несовершеннолетнего.
"В ходе проверки установлено, что на момент происшествия виновник не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность. В связи с этим уголовное дело по данному факту не возбуждено", - отметили в пресс-службе ведомства.
Здесь добавили, что законный представитель несовершеннолетнего привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и обеспечению безопасности ребенка.
"Поведение несовершеннолетнего рассмотрено на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где приняты меры о переводе несовершеннолетнего на домашний формат обучения", - сообщили в ДП Павлодарской области.
Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Павлодаре произошла поножовщина среди школьников, в результате один ребенок ранил двух своих сверстников.
По данным регионального уполномоченного по правам ребенка, инцидент случился 11 сентября возле одного из магазинов.
"Один из учеников 6 класса нанес колотые ранения складным ножом двум учащимся, которые никому ничего сразу не сказали, пошли домой, пропустив занятия в школе", - пояснила Сауле Шакенева.
Лишь вечером того же дня пострадавшие обратились за медицинской помощью в больницу, где им были наложены швы, а об инциденте стало известно администрации школы и полиции.
Сейчас здоровью учеников ничего не угрожает, они приступили к занятиям. Как отметила омбудсмен, по данному факту было возбуждено уголовное дело.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2161314-ugolovnoe-delo-ne-vozbuzhdali-posle-ponozhovshchiny-sredi-shkolnikov-v-pavlodare/