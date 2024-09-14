Уголовное дело не возбуждали после поножовщины среди школьников в Павлодаре

В ДП Павлодарской области прокомментировали поножовщину среди учеников одной из школ. В ведомстве отметили, что уголовное дело не возбуждалось, передает NUR.KZ.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства, полиция ведет расследование инцидента, произошедшего в одном из дворов дома по улице Камзина.

По данным ДП Павлодарской области, в результате случившегося два школьника получили травмы от другого несовершеннолетнего.

"В ходе проверки установлено, что на момент происшествия виновник не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность. В связи с этим уголовное дело по данному факту не возбуждено", - отметили в пресс-службе ведомства.

Здесь добавили, что законный представитель несовершеннолетнего привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и обеспечению безопасности ребенка.

"Поведение несовершеннолетнего рассмотрено на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где приняты меры о переводе несовершеннолетнего на домашний формат обучения", - сообщили в ДП Павлодарской области.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Павлодаре произошла поножовщина среди школьников, в результате один ребенок ранил двух своих сверстников.

По данным регионального уполномоченного по правам ребенка, инцидент случился 11 сентября возле одного из магазинов.

"Один из учеников 6 класса нанес колотые ранения складным ножом двум учащимся, которые никому ничего сразу не сказали, пошли домой, пропустив занятия в школе", - пояснила Сауле Шакенева.

Лишь вечером того же дня пострадавшие обратились за медицинской помощью в больницу, где им были наложены швы, а об инциденте стало известно администрации школы и полиции.

Сейчас здоровью учеников ничего не угрожает, они приступили к занятиям. Как отметила омбудсмен, по данному факту было возбуждено уголовное дело.