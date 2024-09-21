Избил супругу, разбил "скорую" и ранил полицейских: в Мангистау задержали дебошира
Опубликовано:
Полиция Мангистауской области начала расследование из-за нападения на сотрудников "скорой" и полиции, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на правоохранителей.
В субботу в Telegram-канале "Письма президенту" появилось видео с поврежденной "неотложкой": у машины выбито окно, а на другом, уцелевшем, окне виднеются следы крови. В том же видео присутствует фото с изувеченной рукой некоего человека.
В описании к ролику говорится, что сотрудники скорой помощи из Бейнеуского района Мангистауской области подверглись нападению.
По информации полиции, нарушителем порядка оказался пьяный супруг женщины, которая обратилась за медицинской помощью.
"Мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Первоначально правонарушитель нанес телесные повреждения своей супруге, которая обратилась за помощью в скорую медицинскую помощь. Далее злоумышленник разбил стекла машины скорой помощи – и медицинские работники вызвали полицию.
Прибывшие на место сотрудники полиции при защите медицинских работников и пресечении противоправных действий также получили телесные повреждения от осколка стекла. Сотрудникам полиции была оказана медицинская помощь", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.
В полиции начали досудебное расследование по факту насильственных действий в отношении представителя власти. Также по делу назначены необходимые экспертизы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2164281-izbil-suprugu-razbil-skoruyu-i-ranil-policeyskih-v-mangistau-zaderzhali-deboshira/