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Избил супругу, разбил "скорую" и ранил полицейских: в Мангистау задержали дебошира

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Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Полиция Мангистауской области начала расследование из-за нападения на сотрудников "скорой" и полиции, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на правоохранителей.

В субботу в Telegram-канале "Письма президенту" появилось видео с поврежденной "неотложкой": у машины выбито окно, а на другом, уцелевшем, окне виднеются следы крови. В том же видео присутствует фото с изувеченной рукой некоего человека.

В описании к ролику говорится, что сотрудники скорой помощи из Бейнеуского района Мангистауской области подверглись нападению.

По информации полиции, нарушителем порядка оказался пьяный супруг женщины, которая обратилась за медицинской помощью.

"Мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Первоначально правонарушитель нанес телесные повреждения своей супруге, которая обратилась за помощью в скорую медицинскую помощь. Далее злоумышленник разбил стекла машины скорой помощи – и медицинские работники вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники полиции при защите медицинских работников и пресечении противоправных действий также получили телесные повреждения от осколка стекла. Сотрудникам полиции была оказана медицинская помощь", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.

В полиции начали досудебное расследование по факту насильственных действий в отношении представителя власти. Также по делу назначены необходимые экспертизы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2164281-izbil-suprugu-razbil-skoruyu-i-ranil-policeyskih-v-mangistau-zaderzhali-deboshira/

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