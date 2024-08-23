Нурболата Дакебаева осудили за избиение водителя скорой помощи в Караганде
Опубликовано:
Вынесен приговор по делу об избиении водителя скорой помощи в Караганде. На скамье подсудимых оказался Нурболат Дакебаев. Процесс транслировали в онлайн-режиме, передает NUR.KZ.
Нурболата Дакебаева признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений (п.5 ч.2 ст.107 УК РК) и приговорили к 2 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Меру пресечения "содержание под стражей" до вступления приговора суда в законную силу оставили прежней.
Сам подсудимый признал свою вину, доказательства не оспаривал. Гражданский иск признал частично, так как посчитал компенсацию морального вреда в размере 5 млн тенге завышенной.
В итоге суд взыскал с осужденного 2 млн тенге, а также материальный ущерб (расходы на лечение - 12 тыс. тенге и расходы на оплату услуг представителя в размере 700 тыс. тенге). Предоставлен месячный срок для добровольного исполнения гражданского иска.
Напомним, нападение на водителя скорой помощи произошло в Караганде 27 января. В социальных сетях распространилось видео конфликта, в ходе которого сотрудник получил сотрясение головного мозга, перелом носа и ушибы мягких тканей груди и тела. Пострадавший был госпитализирован в отделение неврологии клиники имени Макажанова.
29 января МВД опубликовало ориентировку на подозреваемого Нурболата Дакебаева. 1 февраля он был задержан на одной из зимовок Каркаралинского района.
В марте по делу начался суд. До начала процесса адвокат потерпевшего сообщил, что будет ходатайствовать о назначении повторной экспертизы, которая должна уточнить тяжесть причиненных его клиенту увечий. Процесс транслировали в прямом эфире.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152656-vynesen-prigovor-po-delu-ob-izbienii-voditelya-skoroy-pomoshchi-v-karagande/