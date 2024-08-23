Нурболата Дакебаева осудили за избиение водителя скорой помощи в Караганде

Вынесен приговор по делу об избиении водителя скорой помощи в Караганде. На скамье подсудимых оказался Нурболат Дакебаев. Процесс транслировали в онлайн-режиме, передает NUR.KZ.

Нурболата Дакебаева признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений (п.5 ч.2 ст.107 УК РК) и приговорили к 2 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Меру пресечения "содержание под стражей" до вступления приговора суда в законную силу оставили прежней.

Сам подсудимый признал свою вину, доказательства не оспаривал. Гражданский иск признал частично, так как посчитал компенсацию морального вреда в размере 5 млн тенге завышенной.

В итоге суд взыскал с осужденного 2 млн тенге, а также материальный ущерб (расходы на лечение - 12 тыс. тенге и расходы на оплату услуг представителя в размере 700 тыс. тенге). Предоставлен месячный срок для добровольного исполнения гражданского иска.

Напомним, нападение на водителя скорой помощи произошло в Караганде 27 января. В социальных сетях распространилось видео конфликта, в ходе которого сотрудник получил сотрясение головного мозга, перелом носа и ушибы мягких тканей груди и тела. Пострадавший был госпитализирован в отделение неврологии клиники имени Макажанова.

29 января МВД опубликовало ориентировку на подозреваемого Нурболата Дакебаева. 1 февраля он был задержан на одной из зимовок Каркаралинского района.

В марте по делу начался суд. До начала процесса адвокат потерпевшего сообщил, что будет ходатайствовать о назначении повторной экспертизы, которая должна уточнить тяжесть причиненных его клиенту увечий. Процесс транслировали в прямом эфире.