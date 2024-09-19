Задержанным сотрудникам "Майкаинзолото" избрали меру пресечения

Задержанных сотрудников АО "Майкаинзолото", где произошло падение автобуса со спасателями в воронку, отпустили под домашний арест, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

"В рамках расследования уголовного дела по факту нарушения правил безопасности при ведении горных и строительных работ полицией Павлодарской области были задержаны и водворены в ИВС УП Павлодара шесть ответственных сотрудников АО "Майкаинзолото".

В отношении задержанных судебным органом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Трагедия в Майкаине

4 января 2024 года в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" автобус провалился в очистное пространство недействующей шахты. В нем находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Еще в январе из котлована извлекли тела двух спасателей - Саркыта Берликана и Олега Тышкевича.

19 июля при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" на глубине 70 метров было обнаружено тело третьего спасателя - 36-летнего Айдоса Шаймердена.

25 июля на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото" был обнаружен сам автобус. Чуть позже в тот же день было найдено тело четвертого погибшего - 55-летнего водителя Айыпа Тлеубергенова.

После трагедии допросили более 40 работников "Майкаинзолото". Было возбуждено уголовное дело по ст.277 ч.3 УК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).

Накануне стало известно, что задержаны и водворены в ИВС УП Павлодара шесть ответственных сотрудников предприятия.