Автобус ушел под землю: задержаны сотрудники "Майкаинзолото"

После падения автобуса в воронку на территории АО "Майкаинзолото" должностных лиц предприятия задержали и водворили в ИВС в Павлодаре, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"В рамках расследования уголовного дела по факту нарушения правил безопасности при ведении горных и строительных работ полицией Павлодарской области задержаны и водворены в ИВС УП Павлодара шесть ответственных сотрудников АО "Майкаинзолото". Расследование продолжается", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Трагедия в Майкаине

4 января 2024 года в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" автобус провалился в очистное пространство недействующей шахты.

В нем находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Еще в январе из котлована извлекли тела двух спасателей - Саркыта Берликана и Олега Тышкевича.

19 июля при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" на глубине 70 метров было обнаружено тело третьего спасателя - 36-летнего Айдоса Шаймердена.

25 июля на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото" был обнаружен сам автобус. Чуть позже в тот же день было найдено тело четвертого погибшего - 55-летнего водителя Айыпа Тлеубергенова.

После трагедии допросили более 40 работников "Майкаинзолото". Было возбуждено уголовное дело по ст.277 ч.3 УК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).