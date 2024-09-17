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Еще одну выплату обещают казахстанцам в Сети

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Деньги лежат в кошельке на документах
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Сети казахстанцам, родившимся с 1949 по 2010 год, предлагают выплату от соцфонда в размере 70 тысяч тенге. Информация является фейком, передает NUR.KZ со ссылкой на StopFake.

"В социальной сети появилась информация, что казахстанцам положена выплата от социального фонда. Якобы компенсацию в 70 тысяч тенге перечислят людям, родившимся с 1949 по 2010 год. Неизвестные предлагают пройти по ссылке, чтобы успеть подать заявку на выплату до 20 сентября. Это фальшивка", - говорится в публикации.

Отмечается, что в Казахстане нет социального фонда, а назначением выплат и социальных пособий занимается Министерство труда и социальной защиты населения РК.

"На официальном портале этого ведомства нет информации, что существует выплата в 70 тысяч тенге родившимся в определенный временной промежуток, на который указывают мошенники.

Чтобы придать достоверности рекламе, злоумышленники используют в фальшивом видео фото президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На официальном портале главы государства о новой выплате нет никаких указов", - предупредили казахстанцев.

Информация о несуществующих компенсациях и выплатах появляется в Сети очень часто. Казахстанцев призывают не верить сомнительной рекламе и не оставлять личные данные на неизвестных сайтах.

В июне мы писали, что родившимся с 1949 по 1998 год казахстанцам пообещали по 50 тысяч тенге. В Минтруда информацию назвали фейком.

Также сообщалось, что мошенники начали притворяться сотрудниками Центра трудовой мобильности и звонить безработным людям с предложением о соцвыплате.

Ранее мы писали о двойной схеме обмана мошенников - преступники сами связываются с пострадавшим казахстанцем, представляются "международными юристами" и уверенным тоном сообщают, что якобы готовят коллективный иск в суд для того, чтобы наказать преступников и вернуть деньги обманутым. Однако услуга будет не бесплатной. В итоге "международный юрист" пропадает вместе с деньгами жертвы.

Также сообщалось, что мошенники, прикрываясь полицией, блокируют телефоны и вымогают деньги у казахстанцев и вводят жертву в заблуждения, говоря, что ее SIM-карта скоро истечет.

Мы также рассказывали, как мошенники создали фейковый сайт Министерства финансов РК, на котором предлагают всем казахстанцам проверить размер "начисленной им компенсации от государства".

Идею с выплатами мошенники использовали и ранее. Напомним, недавно мы рассказывали о фальшивом "Комитете выплат", через который казахстанцы, оплатив "госпошлину", якобы могли получить компенсации по своим депозитам.

Журналисты NUR.KZ также рассказывали, как казахстанцам понять, что сообщение о назначении выплаты не является фейком. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2162346-eshche-odnu-vyplatu-obeshchayut-kazahstancam-v-seti/

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