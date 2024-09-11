"Не уступили проезжую часть": водители устроили драку в Астане (видео)

Два водителя в Астане устроили драку прямо на проезжей части из-за того, что не поделили дорогу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы. Драку на видео сняли очевидцы.

В Instagram-аккаунте "Astana brothers" опубликовано видео, которое сняли очевидцы. На кадрах видно двух мужчин, которые устроили драку прямо на проезжей части. Во время драки проезжающие мимо водители сигналят из своих автомобилей.

Видео прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

"10 сентября текущего года на проспекте Туран между водителями автомобилей Mitsubishi Pajero и Toyota Camry произошел конфликт из-за того, что они не уступили друг другу проезжую часть. За нарушение общественного порядка оба водителя привлечены к административной ответственности. Материалы направлены в суд", - сообщили в ДП.

Ранее в Астане водители также не поделили проезжую часть и подрались, после чего попали под суд. Оба были арестованы на 5 суток.

Недавно в Мангистауской области в селе Курык драка водителей прямо на дороге попала на видео и была выложена в Сеть. В полиции прокомментировали кадры.

Также в Шымкенте два автомобиля не смогли разъехаться на дороге. Участники конфликта из "ГАЗели" избили водителя Chevrolet, а тот проехался автомобилем по одному из обидчиков. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы.

А в Алматы драку водителей общественного транспорта сняли на видео очевидцы. Сообщалось, что мужчины не поделили дорогу.