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Драка водителей на дороге в Мангистау попала на видео

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Драка в селе Курык
Драка. Кадр из видео: lada.kz

В Мангистауской области в селе Курык драка водителей прямо на дороге попала на видео и была выложена в Сеть. Данный инцидент прокомментировали в ДП региона, передает Lada.kz.

По словам очевидцев, на дороге в селе Курык 28 апреля примерно в 22.00 произошел конфликт между двумя водителями, который перерос в драку.

В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области прокомментировали инцидент.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. На данный момент проводится проверка. В интересах следствия иные сведения не разглашаются", - сообщили в ведомстве.

Ранее в Шымкенте два автомобиля не смогли разъехаться на дороге. Участники конфликта из "ГАЗели" избили водителя Chevrolet, а тот проехался автомобилем по одному из обидчиков. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы.

А в Алматы драку водителей общественного транспорта сняли на видео очевидцы. По предварительной информации, мужчины не поделили дорогу. По факту мелкого хулиганства возбудили административное производство.

Внимание! Видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2092967-draka-voditeley-na-doroge-v-mangistau-popala-na-video/

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