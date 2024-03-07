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Потасовка водителей троллейбусов попала на видео в Алматы

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Скопление людей возле общественного транспорта
Потасовка водителей троллейбусов. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

Драку водителей общественного транспорта в Алматы сняли на видео очевидцы. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Qumash опубликован ролик, на котором двое мужчин затеяли драку прямо на проезжей части. В информации под видео сообщается, что это водители троллейбусов в Алматы якобы не поделили дорогу.

Данный инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

"По факту мелкого хулиганства сотрудниками Управления полиции Алмалинского района возбуждено административное производство. Его материалы будут направлены в суд.

Вместе с тем отметим, что ранее в полицию сигналов о данном происшествии не поступало", – сообщили в полиции.

Мелкое хулиганство, согласно статье 434 КоАП РК, – это нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Правонарушение влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее драка водителей прямо на трассе под Алматы также попала на видео и была выложена в Сети. Позже полицейские задержали одного из участников потасовки – 36-летнего мужчину. Его привлекли к ответственности за создание аварийной ситуации и умышленное препятствие дорожному движению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064968-potasovka-voditeley-trolleybusov-popala-na-video-v-almaty-video/

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