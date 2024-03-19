Водитель во время конфликта на дороге в Шымкенте переехал на авто своего обидчика

В Шымкенте два автомобиля не смогли разъехаться на дороге. Участники конфликта из "ГАЗели" избили водителя Chevrolet, а тот проехался автомобилем по одному из обидчиков, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда.

Как следует из приговора Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента, преступление было квалифицировано как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Встреча водителей произошла 11 октября прошлого года на улице Жиделибайсына в Шымкенте. 20-летний парень на Chevrolet Cruze не смог разъехаться с автомобилем "ГАЗель", в кабине которого находились двое мужчин.

Как установил суд, мужчины покинули свою машину и через окно избили молодого водителя. В ответ парень дал по газам и проехался по одному из оппонентов, после чего скрылся.

Пострадавший получил разрыв печени, повреждение желчного пузыря и другие травмы внутренних органов. Он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, в больнице его поместили в реанимацию.

Однако впоследствии виновник полностью оплатил ущерб и возместил моральный вред, полученный пострадавшим, так что в суде тот даже не имел претензий.

Суд признал 20-летнего парня виновным, но в связи с примирением сторон назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 9 месяцев.

У сторон еще есть возможность обжаловать решение суда первой инстанции.

Отметим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.

В начале февраля в соцсетях появились кадры драки водителей на трассе Алматы - Бишкек. Один из участников конфликта пытался в жесткой форме вытащить второго автомобилиста из машины, при этом периодически нанося удары кулаками. В полиции сообщили, что задержали участника потасовки.

Ранее словесный конфликт между водителями перерос в драку в центре Алматы. В результате после удара один из них отправился в глубокий нокаут. Полиция начала комплекс мероприятий, направленных на установление личности нападавшего и его задержание.