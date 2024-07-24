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"Не поделили дорогу": устроивших драку водителей арестовали в Астане (видео)

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Драка водителей в Астане
Драка водителей в Астане. Кадр из видео: t.me/astanasottary

В столице водители не поделили проезжую часть и подрались, после чего попали под суд, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал судов Астаны. Оба арестованы на 5 суток.

По информации пресс-службы, в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Астаны рассмотрено дело в отношении двух водителей за совершение мелкого хулиганства.

Сообщается, что мужчины во время езды не поделили дорогу, затем остановились и устроили драку в общественном месте. Во время суда оба не отрицали обстоятельств совершенного правонарушения, которые также подтверждались видеозаписью.

"Санкция части 1 статьи 434 КоАП влечет к штрафу в размере 20 МРП (73 840 тенге - прим. ред.), либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, признано признание вины, раскаяние в содеянном и наличие малолетних детей.

Постановлением суда оба правонарушителя признаны виновными с назначением административного ареста сроком на 5 суток каждому. Также при определении меры взыскания суд принял во внимание характер правонарушения, посягающего на общественный порядок и нравственность вызвавшего резонанс в обществе", - сообщили в суде.

Постановления не вступили в законную силу.

Недавно в Мангистауской области в селе Курык драка водителей прямо на дороге попала на видео и была выложена в Сеть. В полиции прокомментировали кадры.

Ранее в Шымкенте два автомобиля не смогли разъехаться на дороге. Участники конфликта из "ГАЗели" избили водителя Chevrolet, а тот проехался автомобилем по одному из обидчиков. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы.

А в Алматы драку водителей общественного транспорта сняли на видео очевидцы. Сообщалось, что мужчины не поделили дорогу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139033-ne-podelili-dorogu-ustroivshih-draku-voditeley-arestovali-v-astane-video/

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