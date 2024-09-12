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Казахстанец получил 15 суток ареста за дрифт

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Дрифт
Дрифт. Иллюстративное фото: itchySan/Getty Images

В Астане водителя арестовали на 15 суток за опасные маневры на дороге и нарушение общественного порядка, передает NUR.KZ со ссылкой суды Астаны.

Как сообщает пресс-служба судов Астаны в Telegram-канале, в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям рассмотрено дело в отношении водителя за совершение мелкого хулиганства (ч.1 ст.434 КоАП).

"Ә., находясь на проезжей части дороги, управляя транспортным средством, совершал опасные маневры, нарушив общественный порядок, связанный с безопасностью дорожного движения. В ходе судебного заседания правонарушитель Ә. свою вину признал полностью", - говорится в сообщении.

В расположении суда была и видеозапись правонарушения, подтверждающая вину подсудимого.

"Учитывая высокую степень общественной опасности и характер совершенного правонарушения, посягающего на общественный порядок, связанный с безопасностью дорожного движения, в целях воспитания привлекаемого лица, совершившего правонарушение, а также предупреждения совершения новых правонарушений, постановлением суда Ә. признан виновным в совершении мелкого хулиганства и подвергнут адмвзысканию в виде ареста сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, в конце января двое парней в Сатпаеве поздней ночью устроили в центре города дрифт, нарушив ПДД и создав аварийную ситуацию. Их привлекли к ответственности.

Также в Туркестанской области интерес стражей порядка вызвало появившееся в интернете видео свадебного торжества. Участники праздника устроили беспредел на дороге и открыли стрельбу в воздух. В отношении молодожена и его друзей составили несколько протоколов.

А в Павлодарской области водитель и вовсе решил прокатить друга на капоте авто и при этом устроил дрифт. За создание аварийной обстановки мужчина привлечен к административной ответственности.

Также вначале года в Туркестанской области водитель "Приоры" устроил дрифт с фейерверками на дороге. Мужчину привлекли к ответственности по трем административным статьям.

В апреле жителя Усть-Каменогорска оштрафовали за дрифт в центе города. Видео с нарушением ПДД он опубликовал на своей странице в Instagram.

Добавим, что по ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160685-kazahstanec-poluchil-15-sutok-aresta-za-drift/

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