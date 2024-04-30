Казахстанец покрасовался для видео в Instagram и получил штраф

Жителя Усть-Каменогорска оштрафовали за дрифт в центе города. Видео с нарушением ПДД он опубликовал на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, инцидент произошел на проспекте Ауэзова в выходной день.

"28-летний лихач, красуясь для инстаграмного ролика, не только нарушил несколько статей ПДД, но и создал потенциально опасную ситуацию как для себя, так и для окружающих. Кроме того, при совершении маневра он не включил указатель поворотника и намеренно совершил пробуксовку задних колес, тем самым повредил дорожное покрытие и разметку", - рассказали в МВД.

В отношении водителя транспортного средства составлены протоколы за невыполнение требований правил дорожного движения (подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки), а также за повреждение дороги. За указанные нарушения ему предстоит выплатить штраф.

Ранее в Шымкенте водитель вез своих пассажиров по оживленной улице не внутри салона, а на багажнике. Снятые очевидцами кадры привлекли внимание стражей порядка. 19-летнего автомобилиста и его пассажиров оштрафовали.

В Сатпаеве двое парней около 4 утра в центре города устроили дрифт, нарушив ПДД и создав аварийную ситуацию. В отношении лихачей были составлены административные протоколы, а их автомобили водворены на штрафстоянку. Правонарушители записали видео с извинениями.

А в Павлодарской области водитель прокатил друга на капоте своего автомобиля и при этом устроил дрифт. За создание аварийной обстановки мужчина был привлечен к административной ответственности.