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Казахстанец покрасовался для видео в Instagram и получил штраф

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Жителя ВКО оштрафовали за дрифт
Дрифт на улице Усть-Каменогорска. Фото: polisia.kz

Жителя Усть-Каменогорска оштрафовали за дрифт в центе города. Видео с нарушением ПДД он опубликовал на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, инцидент произошел на проспекте Ауэзова в выходной день.

"28-летний лихач, красуясь для инстаграмного ролика, не только нарушил несколько статей ПДД, но и создал потенциально опасную ситуацию как для себя, так и для окружающих. Кроме того, при совершении маневра он не включил указатель поворотника и намеренно совершил пробуксовку задних колес, тем самым повредил дорожное покрытие и разметку", - рассказали в МВД.

В отношении водителя транспортного средства составлены протоколы за невыполнение требований правил дорожного движения (подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки), а также за повреждение дороги. За указанные нарушения ему предстоит выплатить штраф.

Ранее в Шымкенте водитель вез своих пассажиров по оживленной улице не внутри салона, а на багажнике. Снятые очевидцами кадры привлекли внимание стражей порядка. 19-летнего автомобилиста и его пассажиров оштрафовали.

В Сатпаеве двое парней около 4 утра в центре города устроили дрифт, нарушив ПДД и создав аварийную ситуацию. В отношении лихачей были составлены административные протоколы, а их автомобили водворены на штрафстоянку. Правонарушители записали видео с извинениями.

А в Павлодарской области водитель прокатил друга на капоте своего автомобиля и при этом устроил дрифт. За создание аварийной обстановки мужчина был привлечен к административной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2093462-kazahstanec-pokrasovalsya-dlya-video-v-instagram-i-poluchil-shtraf/

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