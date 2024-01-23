Водитель покатал лежавшего на капоте друга и попал на видео в Павлодарской области

В Павлодарской области водитель прокатил друга на капоте авто и при этом устроил дрифт. За создание аварийной обстановки мужчина привлечен к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в полицию поступило видео, на котором было зафиксировано грубейшее нарушение правил дорожного движения.

"В результате отработки было установлено, что 1 января в одном из сел Майского района водитель позволил сельчанину проехаться на авто, лежа на капоте. При этом водитель, управлявший автомашиной марки "ВАЗ-2112", еще и устроил дрифт на своем авто. Своими непозволительными действиями он создал опасность для жизни и здоровья других людей", - отметили в ДП Павлодарской области.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, водитель был привлечен к административной ответственности. На него был наложен штраф в размере 10 МРП.

Отметим, что согласно ст.606 КоАП РК нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

В начале года водитель "Приоры" устроил дрифт с фейерверками на дороге в Туркестанской области. Мужчину привлекли к ответственности по трем административным статьям.

Также в Туркестанской области интерес стражей порядка вызвало появившееся в интернете видео свадебного торжества. Участники праздника устроили беспредел на дороге и вели стрельбу в воздух. В отношении молодожена и его друзей составили несколько протоколов.