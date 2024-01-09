Водитель "Приоры" устроил дрифт с фейерверками на дороге в Туркестанской области (видео)

Водителя Lada привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД - мужчина устроил дрифт на дороге и запустил фейерверки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Кадры появились в Сети: на них пассажир белого седана поджигает петарду, прикрепленную к багажнику, а после автомобиль начинает движение, выстреливая вверх фейерверк, при этом мужчина совершает дрифт.

В полиции сообщили, что в ходе мониторинга соцсетей наткнулись на видеозапись, на которой автомобиль вилял по трассе из стороны в сторону не соблюдая правил дорожного движения, создавая аварийную ситуацию и препятствуя движению других транспортных средств.

Выяснилось, что правонарушение произошло в Ордабасинском районе.

Водителем автомобиля Lada-21705 оказался молодой человек - житель Арысского района. Его привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 593, ч. 2 ст. 590, и ч. 1 ст. 606 КоАП РК.

Также полицейские добавили, что водитель полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и сообщил, что не допустит подобных правонарушений в дальнейшем.

Напомним, что похожий инцидент произошел в конце декабря в Шымкенте. Запускавших фейерверк из авто парней привлекли к ответственности: водитель и пассажир начали стрелять из петард прямо во время движения.

Стоит отметить, что в преддверии Нового года полицейские предупреждали казахстанцев о крупных штрафах за фейерверки.