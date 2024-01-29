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Лихачи устроили ночной дрифт в центре Сатпаева, за что потом извинились

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Лихачи в Сатпаеве
Лихачи устроили ночной дрифт в центре Сатпаева. Кадр из видео: Polisia.kz

Двое парней в Сатпаеве поздней ночью в центре города устроили дрифт, нарушив ПДД и создав аварийную ситуацию. Их привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Лихачей, как сообщается в Telegram-канале Polisia.kz, выявили благодаря мониторингу социальных сетей.

"В ходе мониторинга социальной сети полицейские выявили видеозапись, на которой около 4 утра на центральной улице города Сатпаева водители автомобилей BMW и Mercedes устроили дрифт, грубо нарушив правила дорожного движения и создав аварийную ситуацию.

Сотрудники полиции установили нарушителей - двух жителей Сатпаева в возрасте 20 и 25 лет", - говорится в сообщении.

В отношении лихачей были составлены административные протоколы, а их автомобили водворены на штрафстоянку.

Сообщается, что собранный материал направлен на рассмотрение в суд.

В начале года водитель "Приоры" устроил дрифт с фейерверками на дороге в Туркестанской области. Мужчину привлекли к ответственности по трем административным статьям.

Также в Туркестанской области интерес стражей порядка вызвало появившееся в интернете видео свадебного торжества. Участники праздника устроили беспредел на дороге и открыли стрельбу в воздух. В отношении молодожена и его друзей составили несколько протоколов.

В Павлодарской области водитель прокатил друга на капоте авто и при этом устроил дрифт. За создание аварийной обстановки мужчина привлечен к административной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057939-lihachi-ustroili-nochnoy-drift-v-tsentre-satpaeva-za-chto-potom-izvinilis-video/

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