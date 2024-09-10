Родители 22-летнего парня из Актобе: Смерть сына стала загадкой

В Актобе расследуют обстоятельства смерти 22-летнего Шынгыса Алтаева. Мама погибшего считает, что ее сына жестоко избили и оставили умирать, передает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, 22-летний актюбинец Шынгыс Алтаев летом поехал на заработки в крестьянское хозяйство родственника. Но живым оттуда уже не вернулся. По словам матери Шынгыса, парня там жестоко избили, а затем окровавленного оставили умирать.

"Нам рассказали, что его избивал не один человек, а несколько. Из-за сильных ударов по голове у него пошла пена изо рта. И в таком состоянии рабочие выбросили его в старый вагончик. Он там всю ночь без сознания пролежал. Утром, оказывается, повезли в ближайший медпункт. Но там врача не было. И они поехали аж в райцентр Шубар. Хотя можно было отвезти в поселок Кенкияк, до которого всего 10 минут езды", - говорит Динара Сакауова.

По словам родных, в больницу парня привезли уже мертвым. Теперь они пытаются восстановить картину того страшного дня.

"Смерть сына стала загадкой. Всех подозреваемых сделали свидетелями. Дело расследуют по очень мягкой статье. Добавили еще статью "Самооборона". А почему за укрывательство никого не накажут? Почему, когда сын всю ночь лежал без сознания, никто ему не помог? Изначально еще и разные версии высказывали: то из-за сердца умер, потом якобы его паук укусил. Экспертиза уже определила, что это было убийство", - сказала мама умершего молодого человека.

В полиции сообщили, что по делу проходит один подозреваемый. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

"По факту смерти человека в Темирском районе Темирским районным отделом полиции проводится досудебное расследование по статье 106, части 3. Это "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть человека". Подозреваемое лицо установлено и водворено в следственный изолятор", - прокомментировал руководитель пресс-службы Департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Источник: KTK

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области убили школьника в самом начале учебного года. Преступление произошло 2 сентября. По данным руководителя управления образования Актюбинской области Жайыка Султана, все произошло вне уроков в ночное время. Семьи детей благополучные, на учете не состояли.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался о смерти школьника и заявил, что взял расследование дела на личный контроль.

Также стало известно, что директора школы освободили от должности после трагедии. Позже в полиции задержали еще одного несовершеннолетнего подозреваемого.

Кроме того, семья школьника, погибшего от побоев, заявила, что к его гибели причастны учащиеся 10 и 11 классов, среди которых были кандидаты в мастера спорта.