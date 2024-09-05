"Оставили на улице умирать": семья погибшего от побоев школьника из Актюбинской области рассказала о трагедии

Семья 14-летнего школьника, погибшего от побоев, заявила, что к его гибели причастны учащиеся 10 и 11 классов, среди которых были кандидаты в мастера спорта, сообщает сайт телеканала КТК.

"Они избивали его в течение часа. И там были кандидаты в мастера спорта. Они били по жизненно важным органам.

Что самое-самое жестокое в этой истории - это что из 15 ребят, которые присутствовали там, никто нам не сообщил о происшествии. Они все оставили его на улице одного умирать", - рассказала сестра погибшего Аяжан Сыдыкова, также заявив, что в числе присутствующих во время избиения были дети администрации школы и учителей.

По словам родных, все происходило на краю аула возле старой бани.

Семья утверждает, что примерно в 10 часов вечера мальчика вызвали старшеклассники. Уверены, что его избили, а затем там же оставили умирать.

Уже бездыханное тело мальчика обнаружил случайно проезжавший рядом житель села Копа.

В управлении здравоохранения говорят, что смерть наступила до приезда "скорой". Семья погибшего опасается, что виновные не понесут должного наказания. Подозреваемых трое, все они учились в одной школе. Остальные участники драки находятся под домашним арестом, но точное их число правоохранители не говорят.

"В дежурные сутки установлены все участники данного происшествия, действиям которых будет дана правовая оценка. Создана следственно-оперативная группа. Водворены в ИВС трое несовершеннолетних подозреваемых. Несмотря на социальный статус, родственные связи и положение, виновные лица будут привлечены к ответственности", - прокомментировал заместитель начальника Департамента полиции Актюбинской области Галым Байжанов.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области убили школьника в самом начале учебного года. Преступление произошло 2 сентября. По данным руководителя управления образования Актюбинской области Жайыка Султана, все произошло вне уроков в ночное время. Семьи детей благополучные, на учете не состояли.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался о смерти школьника и заявил, что взял расследование дела на личный контроль.

Также стало известно, что директора школы освободили от должности после трагедии. Сегодня в полиции задержали еще одного несовершеннолетнего подозреваемого.