Казахстанская семья перевела "турагенту" 1,6 млн тенге и осталась без отдыха

В Астане семья решила приобрести тур и обратились в Instagram к агенту с положительными отзывами. В итоге они потеряли 1,6 млн тенге и остались без отдыха, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, потерпевшая, найдя контакт организатора туров через Instagram, решила воспользоваться ее услугами, доверившись положительным отзывам на сайте.

"Женщина изучила отзывы и, не заметив ничего подозрительного, обратилась по указанному номеру. Стоимость тура составила 1,6 млн тенге, которые женщина перевела мошеннице. Однако после получения денежных средств аферистка начала придумывать различные предлоги, заявляя, что рейс отменен, билетов на самолет нет, или даты поездки не совпадают.

Поняв, что в отпуск семья не отправится, потерпевшая потребовала возврата денег. Однако на этом этапе мошенница перестала выходить на связь", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления полиции района Сарыарка была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась 38-летняя женщина, ранее причастная к аналогичным фактам. Подозреваемая, по данным МВД, полученные средства потратила по своему усмотрению.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что астанчане покупали несуществующие горящие путевки. В Астане задержана 28-летняя девушка, которая подозревается в продаже несуществующих горящих путевок. Ущерб составил около 60 млн тенге.

Мы писали также, что жителя Алматы подозревают в мошенничестве - предполагается, что он сдавал несуществующие квартиры. Сообщалось о 25 пострадавших. Подозреваемым оказался 24-летний житель южной столицы.

Также свыше 50 человек стали жертвами ОПГ из Турции - казахстанцы хотели купить авто, но были обмануты. Ущерб оценивается в 78 млн тенге.

В марте этого года полицейские задержали жителя Астаны, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он продавал казахстанцам несуществующие авто - за несколько месяцев обманул 15 граждан, обещая им поставить автомобили из Монголии.

В июне 40 человек обратились в полицию после того, как на купленные билеты не смогли попасть на концерты артистов. В мошенничестве подозревают жительницу Семея.