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Ущерб в 60 млн тенге: астанчане покупали несуществующие горящие путевки

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Женщина в наручниках
Женщина. Иллюстративное фото: https://www.pexels.com/

В Астане задержана 28-летняя девушка, которая подозревается в продаже несуществующих горящих путевок. Ущерб составил около 60 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, одной из жертв аферистки стала жительница столицы, которая обратилась с заявлением в полицию. По информации пострадавшей, заманчивую рекламу о горящих путевках она увидела в социальных сетях

По данным следствия, поверив подозреваемой, женщина перечислила ей более одного миллиона тенге. Однако отправиться на отдых семья потерпевшей так и не смогла.

"В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана девушка, которая обманным путем, под предлогом продажи путевок по горящим турам, завладела денежными средствами у жителей города.

Люди уверяют, что, несмотря на коллективные заявления, злоумышленница продолжала рекламировать свои туры и обманывать граждан. Сумма общего ущерба составляет порядка 60 миллионов тенге. Задержанная дала признательные показания", - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование.

Полиция призывает граждан быть внимательными и не поддаваться обману мошенников, перепроверять информацию, поступившую от знакомых и малознакомых лиц.

Ранее мы писали о том, что жителя Алматы подозревают в мошенничестве - предполагается, что он сдавал несуществующие квартиры. Сообщалось о 25 пострадавших. Подозреваемым оказался 24-летний житель южной столицы.

Также свыше 50 человек стали жертвами ОПГ из Турции - казахстанцы хотели купить авто, но были обмануты. Ущерб оценивается в 78 млн тенге.

В марте этого года полицейские задержали жителя Астаны, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он продавал казахстанцам несуществующие авто - за несколько месяцев обманул 15 граждан, обещая им поставить автомобили из Монголии.

В июне 40 человек обратились в полицию после того, как на купленные билеты не смогли попасть на концерты артистов. В мошенничестве подозревают жительницу Семея.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156217-ushcherb-v-60-mln-tenge-astanchane-pokupali-nesushchestvuyushchie-goryashchie-putevki/

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