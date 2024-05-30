Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Продавали несуществующие машины: ОПГ из Турции обманула казахстанцев на 78 млн тенге

Опубликовано:

Машины на парковке
Машины. Иллюстративное фото: Alan Schein Photography/Getty Images

Свыше 50 человек стали жертвами ОПГ из Турции - казахстанцы хотели купить авто, но были обмануты, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Сегодня состоялось заседание Координационного совета Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, где рассмотрены вопросы противодействия мошенничествам

В ходе мероприятия было озвучено, что на онлайн площадках удалено свыше 500 мошеннических реклам и разоблачено 57 преступных кибергрупп.

"Одна из таких групп, размещая из Турции объявления на казахстанском сайте по продаже автомобилей, выманила у 52 граждан деньги в размере 78 млн тенге за несуществующие транспортные средства", - заявили в Генпрокуратуре.

Члены ОПГ взяты под стражу, а организатор объявлен в розыск, добавили в надзорном ведомстве.

Напомним, что в марте этого года полицейские задержали жителя Астаны, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он продавал казахстанцам несуществующие авто - за несколько месяцев обманул 15 граждан, обещая им поставить автомобили из Монголии.

А в прошлом году 30-летний житель Кызылорды был задержан в Астане. По версии полицейских, он размещал в Интернете поддельные объявления о продаже автомобилей. Пользователей Сети, заинтересованных в покупке авто, просил выслать деньги заранее, чтобы убрать рекламу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2109729-prodavali-nesushchestvuyushchie-mashiny-opg-iz-turcii-obmanula-kazahstancev-na-78-mln-tenge/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.