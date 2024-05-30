Продавали несуществующие машины: ОПГ из Турции обманула казахстанцев на 78 млн тенге

Свыше 50 человек стали жертвами ОПГ из Турции - казахстанцы хотели купить авто, но были обмануты, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Сегодня состоялось заседание Координационного совета Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, где рассмотрены вопросы противодействия мошенничествам

В ходе мероприятия было озвучено, что на онлайн площадках удалено свыше 500 мошеннических реклам и разоблачено 57 преступных кибергрупп.

"Одна из таких групп, размещая из Турции объявления на казахстанском сайте по продаже автомобилей, выманила у 52 граждан деньги в размере 78 млн тенге за несуществующие транспортные средства", - заявили в Генпрокуратуре.

Члены ОПГ взяты под стражу, а организатор объявлен в розыск, добавили в надзорном ведомстве.

Напомним, что в марте этого года полицейские задержали жителя Астаны, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он продавал казахстанцам несуществующие авто - за несколько месяцев обманул 15 граждан, обещая им поставить автомобили из Монголии.

А в прошлом году 30-летний житель Кызылорды был задержан в Астане. По версии полицейских, он размещал в Интернете поддельные объявления о продаже автомобилей. Пользователей Сети, заинтересованных в покупке авто, просил выслать деньги заранее, чтобы убрать рекламу.