Обманул 25 человек: несуществующие квартиры сдавали в Алматы

Жителя Алматы подозревают в мошенничестве - предполагается, что он сдавал несуществующие квартиры, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД.

По информации стражей прядка, объявления об аренде квартир размещались на популярном сайте. Желающих арендовать квадратные метры по цене ниже рыночной оказалось достаточно.

На текущий момент заявления в полицию подали 25 потерпевших.

"Чтобы забронировать понравившуюся квартиру, они вносили задаток путем перевода через карты банков. Сразу после получения денег предприимчивый мужчина переставал выходить на связь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был взят под стражу", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Максат Канапяев.

Подозреваемым оказался 24-летний житель южной столицы. В настоящее время все эпизоды объединили в одно производство.

Иную информацию в интересах следствия стражи порядка не стали разглашать.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.