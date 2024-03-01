Несуществующие автомобили из Монголии продавали казахстанцам

Полицейские задержали жителя Астаны, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он продавал казахстанцам несуществующие авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На официальном медиапортале МВД Polisia.kz сообщается, что астанчанин, по версии следствия, за несколько месяцев обманул 15 граждан, обещая им поставить автомобили из Монголии.

От рук мошенника пострадали жители Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей.

"Мужчина, обещая приобрести автомобили с транзитными номерами, брал денежные средства у желающих, и тратил по своему усмотрению. На какую-то часть средств он действительно приобретал автомобили для покупателей, остальное растратил", - рассказали в полиции.

Так, в полицию обратился житель Карагандинской области, который, желая приобрести автомобиль, отдал подозреваемому 21,7 млн тенге.

Еще один пострадавший, по словам полицейских, передал задержанному 3,3 млн тенге.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество". Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания ДП.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.