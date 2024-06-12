Казахстанцы покупали несуществующие билеты на концерты российских певцов

40 человек обратились в полицию после того, как на купленные билеты не смогли попасть на концерты артистов. В мошенничестве подозревают жительницу Семея, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации сайта Polisia.kz, на данный момент в полицию обратились порядка 40 обманутых граждан из Астаны и Алматы. По делу задержана 32-летняя жительница Семея.

"Женщина, воспользовавшись сервисом объявлений, продавала билеты на концерты известных российских певцов. Сумма ущерба варьировалась от 10 до 70 тысяч тенге. По условиям, покупатель должен был отправить платеж через мобильное приложение. В ответ продавец билетов направляла ложные пропускные QR-коды. Однако обманутые мошенником граждане так и не смогли попасть на концерт", — поделились подробностями в полиции.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Проверяется ее причастность к аналогичным фактам мошенничества на территории столицы.

Ранее мы писали о жителе Алматы, который выдавал себя за официального представителя компании по продаже билетов и принимал заказы от других людей в Instagram. Для более масштабного продвижения своих услуг в социальной сети молодой человек даже нанял SMM-специалиста. В том числе он продал поддельные билеты на концерт 50 Cent.

После этого алматинские полицейские призвали жителей и гостей южной столицы приобретать билеты на концерты у официальных источников.

Также мы сообщали о том, что жители Астаны отдали деньги за ненастоящие билеты на концерт известного певца через сайт объявлений. Их стоимость варьировалась от 10 до 45 тыс. тенге. Покупатели отправляли платежи через мобильные приложения банков. А "продавец" обещал выслать билеты на WhatsApp.