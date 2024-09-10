"Бесплатно отпускала товары родственникам": кассира подозревают в крупной краже в Астане

В Астане кассир супермаркета подозревается в том, что отпускала товары бесплатно своим родственникам. Ущерб составил свыше 4 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Астане задержана кассир супермаркета, которая подозревается в краже, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции в Instagram.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции района Алматы в Астане выявили подозреваемую 37-летнюю жительницу города.

"В ходе расследования выяснилось, что женщина около полугода работала кассиром в одном из крупных столичных супермаркетов. Воспользовавшись моментом, она бесплатно отпускала большую часть товаров на кассе своим близким родственникам. Таким образом, злоумышленнице удалось за три месяца "реализовать" товары на сумму 4 миллиона 370 тысяч тенге", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту ведется досудебное расследование. Устанавливается также возможная причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям, совершенным в столице.

В начале года в Астане в полицию обратился администратор компьютерного клуба, который сообщил о пропаже денег из кассы заведения. Под подозрение попал один из работников.

Также зимой мы писали о случае в Туркестанской области, когда продавца магазина бытовой техники заподозрили в том, что он взял кредит от имени клиента, получив в свое распоряжение 700 тыс. тенге.

В Актобе продавщицу заподозрили в том, что она снимала деньги с телефона покупателя. По данным полиции, мужчина оставил телефон в качестве залога на несколько дней. За это время с его счета пропали около полумиллиона тенге.

В июле сообщалось, что кассиров "Казпочты" подозревают в причинении ущерба на 84 млн тенге. Отмечалось, что кассиры в период с 2021 по 2023 годы при предоставлении населению государственной услуги по оформлению паспортов и удостоверений личности присваивали часть оплаченной госпошлины, а в миграционную полицию предоставляли поддельные квитанции с искаженными суммами, что причинило государству ущерб на сумму более 84 млн тенге.

Мы также писали, что в Степногорске директора отделения одного из банков и кассира подозревают в хищении 255 млн тенге.