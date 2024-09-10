Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Бесплатно отпускала товары родственникам": кассира подозревают в крупной краже в Астане

Опубликовано:

Касса в магазине
Касса. Иллюстративное фото: Gettty Images/ Andreas Rentz / Staff

В Астане кассир супермаркета подозревается в том, что отпускала товары бесплатно своим родственникам. Ущерб составил свыше 4 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Астане задержана кассир супермаркета, которая подозревается в краже, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции в Instagram.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции района Алматы в Астане выявили подозреваемую 37-летнюю жительницу города.

"В ходе расследования выяснилось, что женщина около полугода работала кассиром в одном из крупных столичных супермаркетов. Воспользовавшись моментом, она бесплатно отпускала большую часть товаров на кассе своим близким родственникам. Таким образом, злоумышленнице удалось за три месяца "реализовать" товары на сумму 4 миллиона 370 тысяч тенге", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту ведется досудебное расследование. Устанавливается также возможная причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям, совершенным в столице.

В начале года в Астане в полицию обратился администратор компьютерного клуба, который сообщил о пропаже денег из кассы заведения. Под подозрение попал один из работников.

Также зимой мы писали о случае в Туркестанской области, когда продавца магазина бытовой техники заподозрили в том, что он взял кредит от имени клиента, получив в свое распоряжение 700 тыс. тенге.

В Актобе продавщицу заподозрили в том, что она снимала деньги с телефона покупателя. По данным полиции, мужчина оставил телефон в качестве залога на несколько дней. За это время с его счета пропали около полумиллиона тенге.

В июле сообщалось, что кассиров "Казпочты" подозревают в причинении ущерба на 84 млн тенге. Отмечалось, что кассиры в период с 2021 по 2023 годы при предоставлении населению государственной услуги по оформлению паспортов и удостоверений личности присваивали часть оплаченной госпошлины, а в миграционную полицию предоставляли поддельные квитанции с искаженными суммами, что причинило государству ущерб на сумму более 84 млн тенге.

Мы также писали, что в Степногорске директора отделения одного из банков и кассира подозревают в хищении 255 млн тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2159670-besplatno-otpuskala-tovary-rodstvennikam-kassira-podozrevayut-v-krupnoy-krazhe-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie