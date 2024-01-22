Актюбинец оставил свой телефон в залог и лишился крупной суммы со счета
Опубликовано:
В Актобе продавщицу заподозрили в том, что она снимала деньги с телефона покупателя. Проводится расследование по факту мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 56-летний мужчина заходил за покупками в магазин, расположенный во дворе дома.
"Он оплачивал покупки переводом, передавая телефон продавцу, которая узнала пин-код. На следующий день в алкогольном опьянении потерпевший пришел в магазин и оставил телефон в залог.
За пять дней продавщица с телефона мужчины сняла несколькими траншами около 500 тысяч тенге. Об этом мужчина узнал после того, как выкупил телефон", - сообщили в МВД.
По факту мошенничества проводится досудебное расследование.
Добавим, что согласно ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
А мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
В конце прошлого года карагандинца заподозрили в краже более миллиона тенге со счета собственной матери-пенсионерки. Через приложение банка, установленное в телефоне потерпевшей, деньги снимались в течение девяти месяцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056813-aktyubinets-ostavil-svoy-telefon-v-zalog-i-lishilsya-krupnoy-summy-so-scheta/