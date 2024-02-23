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Продавца магазина техники на юге Казахстана подозревают в оформлении кредитов на покупателей

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Мужчина в магазине бытовой техники
Мужчина со смартфоном. Иллюстративное фото: simon2579 / Getty Images

Продавца магазина бытовой техники заподозрили в том, что он взял кредит от имени клиента, получив в свое распоряжение 700 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook, сотрудники Келесского районного отдела полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили 24-летнего местного жителя, подозреваемого в двух фактах мошенничества.

Как выяснилось, подозреваемый работал продавцом в торговом центре. На своем рабочем месте он помог клиенту оформить товарный кредит на покупку техники.

"Поскольку телефон клиента не подходил для загрузки банковского приложения, подозреваемый скачал его на свой мобильный телефон и оформил товарный кредит.

Позже с целью легкой наживы молодой человек воспользовался банковским приложением и данными потерпевшего, сохраненными в его телефоне, и взял от имени посетителя товарный кредит на сумму 700 тыс. тенге", - отметили в ДП Туркестанской области.

Подозреваемый в отделе полиции
Подозреваемый в полиции. Фото: ДП Туркестанской области

По данным полиции, в ходе проверки сотрудники установили причастность подозреваемого к другому аналогичному факту мошенничества.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее в Актобе продавщицу заподозрили в том, что она снимала деньги с телефона покупателя. По данным полиции, мужчина оставил телефон в качестве залога на несколько дней. За это время с его счета пропали около полумиллиона тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062707-prodavtsa-magazina-tehniki-na-yuge-kazahstana-podozrevayut-v-oformlenii-kreditov-na-pokupateley/

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