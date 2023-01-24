255 млн тенге вынесли из кассы банка в Степногорске

Кассир с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Степногорске директора отделения одного из банков и кассира подозревают в хищении 255 млн тенге. Подробности уголовного дела озвучиваются в Telegram-канале "Новости МВД РК".

По информации правоохранителей, в декабре 2022 года в ходе плановой проверки филиалов одного из банков, расположенных в Степногорске, была выявлена недостача в особо крупном размере.

По данному факту начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

"Предварительно установлено, что фигуранты вынесли из кассы вышеуказанную сумму в течение месяца, не разрабатывая преступных схем и не прибегая к фальсификации со счетами", - отметили стражи порядка.

Расследование уголовного дела продолжается.

В соответствии с п.2 ч.4 ст.189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Напомним, ранее в Антикоре сообщили, что бывшего заместителя директора и главного бухгалтера ТОО "Балхаш жылу" подозревают в хищении свыше 272 млн тенге путем излишнего начисления заработной платы на свои карточные счета. Им тоже вменяется ст.189 УК РК. Они признали свою вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006533-255-mln-tenge-vynesli-iz-kassy-banka-v-stepnogorske/