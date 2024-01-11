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30 лет независимости Казахстана

"Более полугода забирал деньги": управляющего в Астане заподозрили в краже

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мужчина кладет пачку денег в карман пиджака
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Астане в полицию обратился администратор компьютерного клуба, который сообщил о пропаже денег из кассы заведения. Под подозрение попал один из работников, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

Сообщается, что сотрудники криминальной полиции УП района Алматы установили 20-летнего молодого человека, подозреваемого в краже денег из кассы компьютерного клуба.

О пропаже в полицию сообщил администратор клуба.

"В ходе расследования полицейскими установлено, что молодой человек устроился на работу управляющим компьютерного клуба более полугода назад. В течение проработанного времени, он, воспользовавшись моментом и имея доступ, брал с кассы деньги. За 6 месяцев ему удалось завладеть деньгами в сумме 1 млн 500 тыс. тенге, которыми он распорядился по своему усмотрению", – говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Проверяется его причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055009-bolee-polugoda-zabiral-dengi-upravlyayuschego-v-astane-zapodozrili-v-krazhe/

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