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Кассиров "Казпочты" подозревают в причинении ущерба на 84 млн тенге

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Отделение "Казпочты"
Отделение "Казпочты". Кадр из видео: t.me/afm_rk

Досудебное расследование по факту хищения средств в особо крупном размере, полученных при принятии оплаты за государственные услуги, начато АФМ при координации прокуратуры Алматинской области, передает NUR.KZ.

Как указывается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, расследованием установлено, что кассиры АО "Казпочта", дислоцированные в отделе по обслуживанию населения Жамбылского района Алматинской области, в период с 2021 по 2023 годы при предоставлении населению государственной услуги по оформлению паспортов и удостоверений личности присваивали часть оплаченной госпошлины, а в миграционную полицию предоставляли поддельные квитанции с искаженными суммами, что причинило государству ущерб на сумму более 84 млн тенге.

Иную информацию в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса в ведомстве не разглашают.

Ранее в Западно-Казахстанской области сотрудниц отделения "Казпочты" заподозрили в хищениях денег предприятия и пенсионеров.

В суде было установлено, что на протяжении 4 лет две работницы похищали сдаваемую выручку, поступающую на расчетный счет одного из ТОО. Сумма ущерба составила более 37 млн тенге.

Кроме того, они же путем подделки расходных ордеров в период с 2013 по 2020 годы завладели средствами пенсионера в сумме более 1,2 млн тенге.

Операторов приговорили к 7 годам лишения свободы. Также им пожизненно запретили занимать материально ответственные должности в финансовых и государственных организациях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2137749-kassirov-kazpochty-podozrevayut-v-prichinenii-ushcherba-na-84-mln-tenge/

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