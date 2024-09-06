Вейпами торговали в одном из офисов Алматы, несмотря на их запрет (видео)

В Алматы стражи порядка продолжают выявлять точки по продаже электронных сигарет. Подпольные "магазины" нарушители организуют даже в офисах, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Очередные подпольные точки по продаже электронных сигарет нашли в Ауэзовском и Алмалинском районах Алматы в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", сообщает медиапортал МВД.

"Одна из них расположена в нежилом помещении дома в микрорайоне Жетысу. Установлено, что 27-летний мужчина организовал незаконную реализацию электронных сигарет. В другом случае "предприимчивость" проявил 31-летний местный житель, который в офисе по улице Ауэзова отпускал вейпы.

Также полицейские Алматы повсеместно мониторят социальные сети и мессенджеры на предмет выявления фактов запрещенных электронных сигарет. В июле при проведении оперативных мероприятий сотрудниками "Киберпол" были задержаны пять человек, изъято более 10 тысяч одноразовых сигарет различных производителей", - сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы Айтан Елеусизов.

В ведомстве напомнили, что 20 июня в Казахстане вступили в силу нормы закона, запрещающие продажу вейпов. В Уголовный кодекс добавлена ст. 301-1 "Оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них".

Также, по данным МВД, с начала вступления в законную силу изменений и дополнений зарегистрировано 8 фактов продажи вейпов. По указанным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 301-1 УК РК.

Запрет вейпов в Казахстане

Напомним, в мае прошлого года депутат Нургуль Тау в своем запросе на имя бывшего премьер-министра Алихана Смаилова предложила полностью запретить продажу вейпов в Казахстане.

По ее словам, широкому распространению среди детей способствует их бесконтрольная продажа и доступность по ценам: средняя цена не превышает 2000 тенге, а также отсутствует запах табака.

Позже экс-глава Миннацэкономики Алибек Куантыров, комментируя возможный запрет, заявил, что лично сам поддерживает данную меру. При этом он отметил, что необходимо отработать и какие-то другие регулирующие меры.

В июне 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о вреде электронных сигарет, которые сейчас популярны у молодежи, заявив, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

А уже бывший глава Минфина Ерулан Жамаубаев позже подтвердил план введения полного запрета оборота вейпов в стране после принятия соответствующего закона.

В январе 2024 года стало известно, что депутаты мажилиса приняли и направили в сенат закон по вопросам здравоохранения, который касается полного запрета вейпов в Казахстане. Однако в марте сенаторы вернули в мажилис проект закона, внеся некоторые изменения.

Уже 20 июня 2024 года по статье 301-1 УК РК официально начал действовать запрет на продажу и рекламу вейпов и некурительных табачных изделий.

В МВД ранее также разъяснили, что ждет нарушителей.

Так, в случае выявления фактов продажи и распространения указанных выше предметов виновным грозит штраф в размере до 200 МРП (738 400 тенге), исправительные работы в том же размере, либо общественные работы на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.

За ввоз и производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, вейпов, ароматизаторов и жидкостей предусмотрено до двух лет лишения свободы с конфискацией имущества.

За эти же деяния, совершенные в группе лиц, в особо крупном размере либо неоднократно, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.