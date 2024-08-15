Пьяный отец избил 6-летнюю дочь в Павлодаре: мама девочки отказалась писать заявление
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Житель Павлодара ударил свою 6-летнюю дочь, когда находился в нетрезвом состоянии. После вмешательства общественности он получил защитное предписание на 30 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.
Уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева на своей странице в Facebook опубликовала информацию о том, что 27 июля находившийся в нетрезвом состоянии мужчина ударил свою 6-летнюю дочь.
По ее словам, камера видеонаблюдения запечатлела 2 факта нанесения побоев: удар по голове рукой и удар сотовым телефоном.
"В тот же день неравнодушными соседями был вызван наряд полиции, однако с их слов, никаких мер ни административного, ни уголовного характера в отношении правонарушителя предпринято не было", - рассказала Сауле Шакенева.
В пресс-службе Департамента полиции корреспонденту NUR.KZ сообщили, что 27 июля в полицию обратилась женщина, сообщившая, что "мужчина возле подъезда дома ударил свою несовершеннолетнюю дочь".
Обращение было зарегистрировано в Южном отделе полиции Павлодара.
"Сразу же были приглашены сотрудники органов опеки и школы, куда прикреплен ребенок. В ходе разбирательств законный представитель, мать, от заявления в отношении супруга и дальнейших разбирательств отказалась. Отец находился в трезвом состоянии.
Вместе с тем, в отношении отца за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию возбуждено административное производство. 2 августа материал направлен в суд", - рассказали в ДП.
Сейчас в отношении мужчины вынесено защитное предписание сроком на 30 суток. Он поставлен на профилактический учет.
Ранее сообщалось, что трехмесячная девочка попала в реанимацию после избиения в Шымкенте. Тогда местный житель избил ребенка и жену.
В апреле этого года 19-летний парень оказался на скамье подсудимых по обвинению в жестоком убийстве своего пасынка, 4-летнего мальчика, в Алматы.
В феврале в Туркестанской области полиция отреагировала на видео в Сети, с участием, предположительно, отца семейства и малолетних детей, которым мужчина наносит удары ногой. По факту противоправных действий в отношении малолетних детей было возбуждено уголовное дело.
Также в декабре прошлого года сообщалось, что ребенка с сотрясением мозга из дома экстренно госпитализировали в больницу в Алматинской области. В прокуратуре сообщили, что ребенка избил отец.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149296-pyanyy-otec-izbil-6-letnyuyu-doch-v-pavlodare-mama-devochki-otkazalas-pisat-zayavlenie/