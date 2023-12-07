Ребенка избили дома до сотрясения мозга в Алматинской области

Ребенка с сотрясением мозга из дома экстренно госпитализировали в больницу в Алматинской области. Он был найден благодаря работе мобильных групп, организованных для защиты детей, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации официальной страницы ведомства в Instagram, ребенок был избит отцом. Его нашла одна из мобильных групп, проводящих обход неблагополучных семей.

Мальчик экстренно госпитализирован в больницу с диагнозами "Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".

В отношении мужчины начато досудебное расследование по ч.2 ст.140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Также в одном из районов области выявили, что 8-летний пасынок по требованию отчима занимался попрошайничеством. Установлено, что мальчик просил деньги на протяжении года, а на собранные средства покупал отчиму алкоголь. Ребенку оказана помощь.

Прокуратура Алматинской области совместно с департаментом полиции, акиматом региона и другими заинтересованными органами реализует проект "Счастливое и безопасное детство". Его цель - выявить детей, находящихся под угрозой или подвергающихся насилию.

​В рамках проекта возбуждено 8 уголовных дел, к административной ответственности привлечены 73 родителя, у недобросовестных родителей отобрали 27 детей, в суд подано 9 исков об ограничении родительских прав.

Напомним, ранее мобильными группами в Алматинской области были найдены несколько истощенных детей.

Так, в Илийском районе был обнаружен 6-летний ребенок, который из-за голода не разговаривал и не мог ходить. Он экстренно госпитализирован в районную больницу с диагнозом "двусторонняя пневмония", ему оказали медицинскую помощь. Родители привлечены к административной ответственности.

В Райымбекском районе установлена семья с тремя детьми, которые тоже находились в истощенном состоянии. Им оказана медицинская помощь, приобретена зимняя одежда, после выписки двое детей будут ходить в детский сад, старший ребенок размещен в школе-интернате.

В Балхашском районе в трех семьях обнаружены дети, которые подвергались побоям со стороны отчимов. Полицейскими в отношении мужчин возбуждены административные дела по статье "Побои".

На ситуацию с истощенным ребенком в Илийском районе отреагировал глава региона Марат Султангазиев. Он рассказал, в каких условиях жил 6-летний мальчик.

Добавим, что согласно ч.2 ст.140 УК РК неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.