Видео с избиением детей мужчиной прокомментировали в полиции Туркестанской области

В Сети появилось видео с участием, предположительно, отца семейства и малолетних детей, которым мужчина наносит удары ногой. Видео прокомментировали в ДП Туркестанской области, передает NUR.KZ.

На видео, опубликованном в Сети, мужчина в майке и с младенцем на руках, предположительно, отец семейства, наносит удары ногой одному из сидящих на полу несовершеннолетних детей, при этом ругая за что-то. Слышен также громкий плач детей.

Кадрами заинтересовались в департаменте полиции Туркестанской области. Сообщается, что Управлением полиции Сайрамского района по факту противоправных действий в отношении малолетних детей возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и назначены соответствующие экспертизы. Выясняются все обстоятельства.

Расследование дела находится на личном контроле у начальника ДП Туркестанской области", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Здесь же напомнили об ответственности за распространение ложной информации.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что ребенка с сотрясением мозга из дома экстренно госпитализировали в больницу в Алматинской области. В прокуратуре сообщали, что ребенка избил отец.

В Астане в результате систематических избиений дома в больницу поступила 7-летняя девочка. Учителя, обнаружившие следы побоев на теле ребенка, сразу же обратились в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Накануне в Минпросвещения объяснили, смогут ли изымать детей из семей по новому закону о бытовом насилии.